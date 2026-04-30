La nueva Utopía Azcapotzalco cuenta con una alberca semiolímpica, dos canchas de futbol, trotapista y más.
Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
30 abril, 2026
Qué hacer
Natyelly Meneses Arias
Por Natyelly Meneses Arias
30 abril, 2026
Qué hacer

¿Qué hay en la nueva Utopía Azcapotzalco de CDMX? Escuela de robótica, pista de patinaje, alberca y más |FOTOS

La nueva Utopía Azcapotzalco de CDMX tiene una innovadora escuela de robótica; además de una alberca, una clínica veterinaria y varios servicios gratuitos.

La nueva Utopía Azcapotzalco de CDMX ya abrió sus puertas y viene cargada de actividades. Tiene la primera escuela de robótica Robotopía, además de una alberca semiolímpica para tomar clases totalmente gratis, canchas de futbol, pista de patinaje y más espacios deportivos y culturales.

También cuenta con todos los servicios del Sistema Público de Cuidados, como lavandería popular, temazcal y salas para infancias y personas adultas mayores.

Asimismo, tiene un auditorio, salones de danza y música, e incluso una cabina de radio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este 30 de abril, Día del Niño y la Niña, la nueva Utopía Azcapotzalco, la segunda de las 100 que se proyectan para este sexenio.

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“Estamos celebrando la inauguración de una Utopía más, la primera Utopía en Azcapotzalco. Esta Utopía tiene 30 mil metros cuadrados. Espacios hoy destinados al bienestar, destinados a toda la población, sin exclusión”, destacó la mandataria capitalina.

Brugada Molina aseguró que su gobierno impulsa proyectos para apoyar a las infancias, como las Utopías.

“Hoy, 30 de abril, festejamos el Día de las Infancias en nuestro país y qué mejor regalo a la niñez de la Ciudad de México que las Utopías, qué mejor apoyo a las infancias, a las niñas y niños que proyectos deportivos, recreativos, culturales, de educación y de cuidados”, dijo.

Se espera que la nueva Utopía Azcapotzalco beneficie a 53 mil 993 personas de las colonias:

  • Euzkadi
  • Potrero del Llano
  • Jardines de Ceylán
  • Las Salinas
  • Prohogar II

Disciplinas de Juegos Olímpicos estarán en las Utopías

La jefa de Gobierno afirmó que se buscará que en las Utopías de CDMX las personas, especialmente niñas y niños, puedan practicar 46 disciplinas presentes en los Juegos Olímpicos.

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Dijo que el objetivo es que la población “puedan practicar todas las dsicplinas deportivas en estos lugares”.

“En las Utopías queremos que se practiquen todas (las disciplinas deportivas), tenis, golf, pista de hielo”, destacó.

¿Qué hay en la Utopía Azcapotzalco de CDMX?

En Chilango te contamos qué actividades puedes realizar gratis en la nueva Utopía Azcapotzalco.

Desde clases de natación, baile y música, hasta robótica. Te decimos qué hay.

Robotopía: la nueva escuela de robótica en CDMX

La nueva Utopía Azcapotzalco cuenta con la primera escuela de robótica en estos espacios. Ahí, niñas, niños y jóvenes podrán aprender sobre inteligencia artificial, tecnología y nuevas formas de cultivo sustentable.

“Es un espacio muy atractivo para las infancias, para los jóvenes, porque en muy pocos espacios de la Ciudad de México se tienen acceso a infraestructura de esta calidad”, destacó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

“Hoy vamos a disfrutar de una de las primeras escuelas de Robotopía en la Ciudad de México y la vamos a tener en Azcapotzalco”, dijo al presentar todas las actividades de este nuevo espacio.

Brugada se echa un baile con robot

Durante la inauguración se presentaron algunos de los robots que estarán en Robotopía. Uno de ellos mostró sus mejores pasos de baile junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Alberca semiolímpica con clases gratuitas

Otro de los grandes atractivos de la nueva Utopía Azcapotzalco es la alberca semiolímpica, que tiene dimensiones de 25 metros por 12.50 metros y una profundidad de 1.50 metros.

Como ocurre en otras Utopías, la alberca contará con instructores para tomar clases gratuitas.

Además, Clara Brugada anunció que los primeros niños que se inscriban recibirán equipo de natación totalmente gratis: desde traje de baño hasta goggles.

Espacios deportivos de la Utopía Azcapotzalco

El secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que el 50 por ciento del espacio de la Utopía Azcapotzalco fue destinado al deporte. Entre las instalaciones se encuentran:

  • Alberca semiolímpica
  • Gimnasio
  • Zona de pesas
  • Ring de box
  • Trotapista
  • Dos canchas de futbol
  • Seis canchas de frontón
  • Dos canchas de squash
  • Cancha de futbol rápido
  • Pista de patinaje

Sistema Público de Cuidados

La nueva Utopía de CDMX también cuenta con servicios del Sistema Público de Cuidados, como:

  • Centro de cuidado y desarrollo infantil
  • Casa de Día para personas adultas mayores
  • Lavandería popular
  • Sala para las infancias
  • Temazcal
  • Espacios de atención emocional
  • Centro Colibrí para prevenir y atender adicciones

Además, tiene espacios que buscan promover la igualdad y la inclusión, como la Casa Siemprevivas, dedicada a mujeres, y Biguidi, enfocado en la diversidad y la comunidad LGBTQ+.

Atención a la salud y el bienestar

Como en las demás Utopías, la de Azcapotzalco cuenta con espacios para brindar servicios de salud y bienestar, tales como:

  • Consultorios médicos
  • Consultorio dental
  • Ginecología
  • Mastografía
  • Laboratorio clínico
  • Áreas de terapia física
  • Alberca de hidroterapia
  • Terapia de lenguaje y aprendizaje

Espacios culturales

La Utopía Azcapotzalco también tiene espacios para actividades culturales:

  • Auditorio para más de 400 personas
  • Salones para danza y música
  • Cabina de radio

Tienda de la Tierra

Como ocurre en la Utopía Mixiuhca, la de Azcapotzalco contará con una Tienda de la Tierra, donde se venderán productos provenientes del suelo de conservación de la Ciudad de México.

Además, habrá productos del programa “Bienestar”, como frijol, café y chocolate.

También se instalará una tortillería de maíz nativo de la red Centli.

Veterinaria y parque para perros

Dentro de la nueva Utopía Azcapotzalco habrá una clínica veterinaria para animales de compañía. Además, el espacio contará con un parque para perros.

Proyectan seis Utopías en Azcapotzalco

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se proyecta la construcción de seis Utopías en la alcaldía Azcapotzalco.

Luego de la primera, ubicada en el Deportivo Ceylán, ya se analiza un nuevo predio para construir la segunda en la demarcación.

La mandataria adelantó que un terreno ubicado en la Unidad El Rosario, sobre Avenida de las Culturas, podría convertirse en la próxima Utopía.

“Ese espacio tan grande lo compró el gobierno de la ciudad, va ser para la Utopía”.

La mandataria instruyó comenzar los trabajos para consultar a la ciudadanía sobre el proyecto.

¿Dónde está la nueva Utopía de CDMX?

La nueva Utopía de CDMX está ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, dentro del Deportivo Ceylán.

Dirección: Bulevar de los Ferrocarriles, colonia Euzkadi, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

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