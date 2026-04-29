¿Bellas Artes por $82? Lánzate a este concierto de Mozart con orquesta en vivo en CDMX

Si buscas un plan que combine el lujo arquitectónico con lo mejor de la música clásica, visitar el Palacio de Bellas Artes en la CDMX es una de esas experiencias que debes vivir al menos una vez en la vida.

Y prepárate porque habrá una serie de conciertos a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes por tan sólo $82, así que acá te contamos todo lo que debes saber.

¿Cómo será el concierto en Bellas Artes?

El ciclo de conciertos a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) presenta una curaduría diversa que abarca desde el barroco hasta estrenos mundiales contemporáneos.

El Programa 9, bajo la dirección del talentoso Iván López Reynoso (quien funge como director huésped) y con la participación estelar de la violinista Shari Mason, ofrece un recorrido por el genio de Mozart y la intensidad de Haydn.

El programa detallado para este encuentro musical incluye:

Sinfonía K. 196/121 en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart: Una pieza breve de ocho minutos que destaca por su frescura y elegancia. Es una muestra del estilo temprano de Mozart, llena de energía y claridad melódica.

Una pieza breve de ocho minutos que destaca por su frescura y elegancia. Es una muestra del estilo temprano de Mozart, llena de energía y claridad melódica. Concierto para violín núm. 4 en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart: Una de las obras más celebradas para este instrumento. Con una duración de 24 minutos, permite lucir el virtuosismo de la solista a través de pasajes brillantes y un segundo movimiento profundamente lírico.

Una de las obras más celebradas para este instrumento. Con una duración de 24 minutos, permite lucir el virtuosismo de la solista a través de pasajes brillantes y un segundo movimiento profundamente lírico. Sinfonía núm. 49 “La Passione” en fa menor de Joseph Haydn: Esta sinfonía de 25 minutos es una joya del estilo Sturm und Drang (tormenta e ímpetu). Se caracteriza por su tono sombrío e intenso, cargado de una fuerza emocional que justifica su sobrenombre.

El público disfrutará de una velada clásica con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

La función del jueves 14 de mayo de 2026 inicia puntualmente a las 20:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce. El ingreso se permite desde las 19:30 horas para evitar contratiempos, ya que una vez iniciada la función, el acceso está restringido según el programa.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y lo mejor de todo es que cuestan $82, así que tu única preocupación será hacer un espacio en la agenda.

¿Habrá más fechas para el concierto en Bellas Artes?

Si por alguna razón no puedes asistir a la primera fecha, la temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes tiene preparadas varias opciones más con programas temáticos únicos. Aquí te compartimos el calendario para que lo anotes en tu agenda:

21 de mayo, 19:30 horas – Programa 10 “Tesoros de la Serenísima”: Un viaje a Venecia bajo la dirección de Gianfranco Bortolato, quien también interpreta el oboe. Incluye obras de Vivaldi, Marcello y Albinoni.

Un viaje a Venecia bajo la dirección de Gianfranco Bortolato, quien también interpreta el oboe. Incluye obras de Vivaldi, Marcello y Albinoni. 28 de mayo, 19:30 horas – Programa 11 “Joyas del Barroco”: Una colaboración especial con Solistas Ensamble del INBA para interpretar el majestuoso Gloria de Vivaldi y piezas de Händel y Corelli.

Una colaboración especial con Solistas Ensamble del INBA para interpretar el majestuoso Gloria de Vivaldi y piezas de Händel y Corelli. 4 de junio, 19:30 horas – Programa 12 “Cuerdas Sudamericanas”: Dirigido por Martín Fraile, este concierto incluye el estreno mundial del Poema Sinfónico no. 4 de Mauricio Charbonnier, dedicado al 70 aniversario de la OCBA, además de piezas de Astor Piazzolla.

Dirigido por Martín Fraile, este concierto incluye el estreno mundial del Poema Sinfónico no. 4 de Mauricio Charbonnier, dedicado al 70 aniversario de la OCBA, además de piezas de Astor Piazzolla. 25 de junio, 19:30 horas – Programa 15 “Música entubada”: Con Luis Manuel Sánchez en la dirección y Patricio Cosentino en la tuba, este programa cierra con fuerza interpretando piezas de Aldemaro Romero y el famoso Libertango de Piazzolla.

Los músicos interpretarán piezas de Mozart y Haydn en la Sala Manuel M. Ponce. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo llegar?

El Palacio de Bellas Artes se ubica en el corazón del Centro Histórico, en la esquina de avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

La forma más sencilla y rápida de llegar es mediante el transporte público:

Metro : La estación Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8), que te deja literalmente a unos pasos de la entrada principal.

: La estación (Línea 2 y Línea 8), que te deja literalmente a unos pasos de la entrada principal. Metrobús : la estación Hidalgo de la Línea 4 (Ruta Norte) o la Línea 3 también es una opción funcional, caminando apenas un par de cuadras.

: la estación de la Línea 4 (Ruta Norte) o la Línea 3 también es una opción funcional, caminando apenas un par de cuadras. Auto: En caso de asistir en auto, existen diversos estacionamientos públicos en las inmediaciones de la alameda Central, aunque te recomendamos considerar el tráfico habitual del centro de la CDMX.

La orquesta presentará una temporada llena de estrenos y clásicos en el Palacio de Bellas Artes. Foto: Shutterstock

Ya tienes plan para mayo y junio, así que no hay pretexto para perderte esta serie de conciertos en el Palacio de Bellas Artes y vivir una de las mejores experiencias musicales a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.