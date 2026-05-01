Así fue el concierto de 31 Minutos en el Zócalo: Juan Gabriel, una pizza, nostalgia y mucha fiesta |FOTOS

“¡Tulio, estamos al aire!”. Con la famosa frase arrancó el esperado concierto de 31 Minutos en el Zócalo capitalino. Ahí, niñas y niños sobre los hombros de sus papás, adultos con peluches rojos de Juan Carlos Bodoque y treintañeros emocionados como si otra vez estuvieran frente a la televisión de la sala disfrutaron el espectáculo.

El Día del Niño y la Niña en la CDMX terminó convertido en una enorme reunión generacional. Una de esas en las que se mezclan la nostalgia, el humor y las ganas de volver a cantar como cuando éramos peques.

Si creciste escuchando éxitos como Mi muñeca me habló o Son pololos o imitando la famosa Nota Verde de Juan Carlos Bodoque, esta fue una experiencia épica tanto para niñas y niños como para sus familias.

Desde temprano, miles de personas comenzaron a llenar la Plaza de la Constitución, muchas con vestimentas, carteles y peluches de los personajes del famoso programa chileno.

31 Minutos conquista el Zócalo

El espectáculo, parte de la gira 2026 del programa, reunió sobre el escenario a personajes entrañables como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana, Mario Hugo y Guaripolo.

Más allá de las canciones, el concierto provocó esa sensación bonita de reencontrarte con una parte de tu infancia.

Porque mientras niñas y niños brincaban y bailaban, miles de adultos cantaban de memoria temas como Mi muñeca me habló, Bailan sin César, Tangananica Tangananá o Rin Raja, como si el tiempo no hubiera pasado.

¿Cuántas personas asistieron al concierto de 31 Minutos?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 230 mil personas asistieron al concierto.

“Más de 230 mil personas se dieron cita en el Zócalo capitalino para celebrar a las niñas y niños con el espectáculo Yo Nunca Vi Televisión, informó la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos.



¡Vivan las infancias chilangas! pic.twitter.com/jqWlGuKNRh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

Un concierto chileno… muy chilango

El ambiente fue tan festivo que incluso hubo referencias muy chilangas durante el show.

Entre bromas, canciones y ocurrencias, los personajes hicieron suyo el corazón de la ciudad. Como cuando en el escenario apareció el dinosaurio Anacleto y soltó: “Yo me convertí en chilango”.

Homenaje a Juan Gabriel

Uno de los momentos más emotivos llegó con Diente blanco, esa canción que mezcla humor y melancolía mientras habla sobre crecer y dejar atrás la infancia.

Y justo cuando parecía que la canción seguía su curso normal, llegó la sorpresa de la noche: Diente blanco se transformó en Querida, el clásico de Juan Gabriel. Fue un homenaje inesperado y entrañable que hizo cantar a todo el Zócalo.

La noticia del lanzamiento de una pizza

Claro que tampoco faltó el clásico caos de 31 Minutos. Y es que Tulio tuvo la misión de dar la famosa noticia del lanzamiento de una pizza.

Así, entre canción y canción, la historia se fue desarrollando de manera cada vez más absurda y divertida: el lanzamiento de la pizza terminó convertido en el primer eclipse de pizza, que finalmente se estrelló en el planeta Siluris.

Al grito de “¡Tulio, hermano, ya eres mexicano!”, el público despidió a los icónicos personajes, que cerraron la noche interpretando Yo nunca vi televisión frente a más de 200 mil asistentes.

Y así, entre risas, nostalgia y canciones que varias generaciones se saben de memoria, 31 Minutos convirtió el Zócalo en una gigantesca fiesta infantil.

Las canciones del concierto de 31 Minutos en el Zócalo

Estas fueron las canciones que interpretaron:

Desgracia Ajena

Rin Raja

Objeción Denegada

Tangananica, Tangananá

Señora, Devuélvame La Pelota

La Señora Interesante

Diente Blanco, No Te Vayas

Son Pololos

Mi muñeca me habló

El Dinosaurio Anacleto

Yo Nunca Vi Televisión

Concierto de 31 Minutos en fotos



