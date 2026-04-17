retrato de José José usando traje blanco
Lánzate a cantar las canciones más emblemáticas de El Príncipe de la Canción. Foto: Cortesía.
Autor Foto Por Claudia González Alvarado
17 abril, 2026
Qué hacer

Por Claudia González Alvarado
17 abril, 2026
Qué hacer

Habrá homenaje GRATIS a por el Día Internacional de José José en CDMX; cuándo y dónde

Como cada 20 de abril, se viene el Día Internacional de José José y puedes celebrarlo en este homenaje gratis. Checa cuándo y dónde será.

El Día Internacional de José José es una fecha que los mexas y todo aquel que disfrute de las canciones del cantante no olvida. Puede que no sea un día festivo oficial ni haya asueto, pero de que se celebra, se celebra, y este año no será la excepción.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de José José?

En la cultura pop las fechas en canciones, películas, series se convierten en buenos pretextos para los fans de celebrar a sus ídolos o títulos favoritos. Y justo ese es el caso con el Príncipe de la Canción y “Me vas a echar de menos”. Es una de sus rolas más icónicas, con letra de Rafael Pérez Botija, del disco Promesas (1985).

Retrato de José José usando traje negro.
El Día Internacional de José José es el 20 de abril porque menciona la fecha en una de sus canciones. Foto: FB del cantante.

En esta el Príncipe canta: “Y me estarás llamando cada 20 de abril…”, de ahí que en esa fecha cada año se celebre su día internacional. Aunque, la neta, cualquier momento es bueno para “josé-josear”, ¿a poco no?

Pero, ¿desde cuándo se celebra este día? Todo comenzó en 2020, por idea de fans del cantante. Y no eligieron cuando nació (17 de febrero) ni el día de su fallecimiento (28 de septiembre), sino la única fecha que se menciona en su repertorio. Además de que la mencionada canción habla de extrañar a alguien, algo que le pasa a los fans con él.

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¿Cuándo y dónde será el homenaje gratis a José José?

La cita será, como dice la canción, el 20 de abril, que este año cae en lunes pero ¡qué mejor manera de empezar la semana!

Así que checa tu agenda en la chamba, escuela o casa para que puedas lanzarte al Parque de la China frente a la estatua del Príncipe de la Canción. Ya lo sabes, en la colonia Clavería de donde era oriundo. La reunión será de 16:00 horas a 18:00 horas, y sin duda será una tarde bien a gusto cantando sus rolitas como la que inspiró su día internacional.

Ojo, será un evento libre de alcohol. Y más allá de que esto sea por los problemas que atravesó el cantante por su consumo, el chiste es que haya un ambiente familiar. Después de todo, es un artista cuyo legado ha ido pasando de generación en generación.

póster del homenaje al cantante en CDMX
La cita para el homenaje a El Príncipe de la Canción es el 20 de abril en el Parque de la China en Azcapotzalco. Foto: Cortesía.

¿Cómo llegar al Parque de la China?

Si te vas a lanzar a festejar a José José, te decimos cómo llegar al lugar de la celebración. El Parque de la China se ubica en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, en la zona noroeste de la CDMX, así que:

  • En transporte público: te queda perfecto el metro estación Cuitláhuac de la línea 2 (azul). Sales a Calzada México-Tacuba, vuelta a la izquierda en Avenida Cuitláhuac, de nuevo a la izquierda en Calle Itaca, y a la derecha en Norte 81 o Ignacio Allende. Llegas en aproximadamente 15 minutos. Si no quieres caminar, saliendo del metro toma el autobús que dice Popotla – Rosario Clavería.
  • En coche: las calles conocidas cercanas que te llevan al parque son Avenida Cuitláhuac, Calzada México-Tacuba y Avenida Aquiles-Serdán.

Así que, ¿ya hiciste un espacio en tu agenda para lanzarte a celebrar el Día Internacional de José José? Repasa sus rolas, lleva la garganta bien afinada y jala a tu familia, pareja o amistades.

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Día Internacional de José José en CDMX
  • Cuándo: 20 de abril de 2026.
  • Dónde: Parque de la China, Avenida Clavería, Azcapotzalco.
  • Hora: 16:00 a 18:00 horas.
  • Costo: entrada gratuita.

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