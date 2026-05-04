Festival de hip hop GRATIS en el Cenart, ¡habrá batallas, clases y mucho flow!

Si te late el street vibe, este plan es para ti: el festival de hip hop Danza Urbana Generación Hip Hop 2026 llega al Centro Nacional de las Artes con dos días de actividades gratis que combinan baile, comunidad y cultura urbana.

El encuentro se realizará el 16 y 17 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en distintos espacios del Cenart, reuniendo ab-boys, b-girls, crews, bailarines e investigadores en torno al movimiento hip hop.

Centro Nacional de las Artes | Foto: Cenart

¿Qué habrá en el festival de hip hop?

Este proyecto nació en 2015 con la intención de visibilizar las expresiones dancísticas que surgen en la calle como el breaking, popping y freestyle, y llevarlas a espacios institucionales. Diez años después, el festival regresa para seguir abriendo diálogo y romper etiquetas.

La programación está pensada para que entres al mood, aunque no seas pro:

Batallas de baile (breaking y más)

Jam sessions abiertas

Clases de danza urbana

Conversatorios y espacios de reflexión

Tianguis con artículos de cultura hip hop

Puedes llegar a cualquier hora y armar tu propio recorrido.

Batalla de breakdance con público alrededor en el Cenart | Foto: IA Gemini

¿Vale la pena ir al festival de hip hop en el Cenart?

Este festival sin duda alguna es un encuentro para una cultura que muchas veces se queda fuera de los espacios tradicionales. Aquí el hip hop entra al Cenart sin perder su esencia: libre, colectivo y en constante movimiento. Y justo eso lo hace especial.

¿Cómo llegar al Cenart?

Llegar al Centro Nacional de las Artes es bastante sencillo. Puedes hacerlo en Metro bajando en General Anaya (Línea 2) y caminar unos 10–15 minutos. También puedes usar Metrobús (Línea 1) y bajar en Doctor Gálvez, desde donde puedes tomar un taxi o transporte hacia Río Churubusco.

Si vas en auto, hay estacionamiento, aunque suele llenarse en eventos grandes, así que otra opción práctica es llegar en coche por aplicación.



