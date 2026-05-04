Festival de hip hop GRATIS en el Cenart, ¡habrá batallas, clases y mucho flow!

Si te late el street vibe, este plan es para ti: el festival de hip hop Danza Urbana Generación Hip Hop 2026 llega al Centro Nacional de las Artes con dos días de actividades gratis que combinan baile, comunidad y cultura urbana.
El encuentro se realizará el 16 y 17 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en distintos espacios del Cenart, reuniendo ab-boys, b-girls, crews, bailarines e investigadores en torno al movimiento hip hop.
¿Qué habrá en el festival de hip hop?
Este proyecto nació en 2015 con la intención de visibilizar las expresiones dancísticas que surgen en la calle como el breaking, popping y freestyle, y llevarlas a espacios institucionales. Diez años después, el festival regresa para seguir abriendo diálogo y romper etiquetas.
La programación está pensada para que entres al mood, aunque no seas pro:
- Batallas de baile (breaking y más)
- Jam sessions abiertas
- Clases de danza urbana
- Conversatorios y espacios de reflexión
- Tianguis con artículos de cultura hip hop
Puedes llegar a cualquier hora y armar tu propio recorrido.
¿Vale la pena ir al festival de hip hop en el Cenart?
Este festival sin duda alguna es un encuentro para una cultura que muchas veces se queda fuera de los espacios tradicionales. Aquí el hip hop entra al Cenart sin perder su esencia: libre, colectivo y en constante movimiento. Y justo eso lo hace especial.
¿Cómo llegar al Cenart?
Llegar al Centro Nacional de las Artes es bastante sencillo. Puedes hacerlo en Metro bajando en General Anaya (Línea 2) y caminar unos 10–15 minutos. También puedes usar Metrobús (Línea 1) y bajar en Doctor Gálvez, desde donde puedes tomar un taxi o transporte hacia Río Churubusco.
Si vas en auto, hay estacionamiento, aunque suele llenarse en eventos grandes, así que otra opción práctica es llegar en coche por aplicación.
📍 Lugar: Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.
📅 Fecha: 16 y 17 de mayo de 2026
🕚 Horario: 11:00 a 19:00 h
🎟️ Costo: Entrada libre
Campamento de terror y maratón de películas en La Isla de las Muñecas, CDMX: ¿cuándo?
- ¿Cuándo? sábado 30 de mayo, cita 16:00 horas, primera función a las 19:00 horas. Termina a las 06:30 horas del 31 de mayo
- ¿Dónde? Campos de Zague (para partir hacia La Isla de las Muñecas) Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, CDMX
- ¿Costo? $500 primera fase, $750 el día del evento