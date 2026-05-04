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El festival de hip hop Danza Urbana Generación Hip Hop 2026 llega al Centro Nacional de las Artes
Foto: IA Gemini
Liz Basaldúa Por Liz Basaldúa
4 mayo, 2026
Qué hacer
Liz Basaldúa
Por Liz Basaldúa
4 mayo, 2026
Qué hacer

Festival de hip hop GRATIS en el Cenart, ¡habrá batallas, clases y mucho flow!

Llega el festival de hip hop gratis al Cenart 2026 con batallas, clases, jams y actividades de danza urbana el 16 y 17 de mayo.

Si te late el street vibe, este plan es para ti: el festival de hip hop Danza Urbana Generación Hip Hop 2026 llega al Centro Nacional de las Artes con dos días de actividades gratis que combinan baile, comunidad y cultura urbana.

El encuentro se realizará el 16 y 17 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en distintos espacios del Cenart, reuniendo ab-boys, b-girls, crews, bailarines e investigadores en torno al movimiento hip hop.

Centro Nacional de las Artes Festival de Hip Hop
Centro Nacional de las Artes | Foto: Cenart

¿Qué habrá en el festival de hip hop?

Este proyecto nació en 2015 con la intención de visibilizar las expresiones dancísticas que surgen en la calle como el breaking, popping y freestyle, y llevarlas a espacios institucionales. Diez años después, el festival regresa para seguir abriendo diálogo y romper etiquetas.

La programación está pensada para que entres al mood, aunque no seas pro:

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  • Batallas de baile (breaking y más)
  • Jam sessions abiertas
  • Clases de danza urbana
  • Conversatorios y espacios de reflexión
  • Tianguis con artículos de cultura hip hop

Puedes llegar a cualquier hora y armar tu propio recorrido.

hip hop gratis al Cenart 2026
Batalla de breakdance con público alrededor en el Cenart | Foto: IA Gemini

¿Vale la pena ir al festival de hip hop en el Cenart?

Este festival sin duda alguna es un encuentro para una cultura que muchas veces se queda fuera de los espacios tradicionales. Aquí el hip hop entra al Cenart sin perder su esencia: libre, colectivo y en constante movimiento. Y justo eso lo hace especial.

¿Cómo llegar al Cenart?

Llegar al Centro Nacional de las Artes es bastante sencillo. Puedes hacerlo en Metro bajando en General Anaya (Línea 2) y caminar unos 10–15 minutos. También puedes usar Metrobús (Línea 1) y bajar en Doctor Gálvez, desde donde puedes tomar un taxi o transporte hacia Río Churubusco.

Si vas en auto, hay estacionamiento, aunque suele llenarse en eventos grandes, así que otra opción práctica es llegar en coche por aplicación.

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Festival de hip hop:

📍 Lugar: Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.
📅 Fecha: 16 y 17 de mayo de 2026
🕚 Horario: 11:00 a 19:00 h
🎟️ Costo: Entrada libre

¿Fan del terror? Checa este súper plan en la CDMX.
¿Fan del terror? Checa este súper plan en la CDMX. (imagen ilustrativa). Foto: Google / Gemini

Campamento de terror y maratón de películas en La Isla de las Muñecas, CDMX: ¿cuándo?

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  • ¿Dónde? Campos de Zague (para partir hacia La Isla de las Muñecas) Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, CDMX
  • ¿Costo? $500 primera fase, $750 el día del evento
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El sistema de la alerta sísmica en celulares estaba en mantenimiento de cara al simulacro del próximo 6 de mayo.

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