¡Cine gratis! Interestelar llega a la Cineteca Mexiquense; checa cuándo

Si eres fan de la ciencia ficción y andas en busca de un plan al aire libre, tenemos una gran opción para este fin de semana.

Prepara un outfit cómodo, una mantita por si refresca y lánzate a la Cineteca Mexiquense, donde proyectarán una joya dirigida por Christopher Nolan: Interestelar.

Lo mejor de todo es que es un plan en el que gastarás cero pesos, pues la función es gratuita. Solo considera el transporte y lo que se te antoje para botanear mientras disfrutas de las actuaciones de Anne Hathaway y Matthew McConaughey.

De acuerdo con el Gobierno del Edomex, las funciones gratuitas al aire libre en la Cineteca Mexiquense forman parte de una programación cultural que promueve la convivencia y el acceso a contenidos de calidad.

En Chilango te contamos todos los detalles para que disfrutes del cine gratis este fin de semana.

¿Cuándo proyectarán Interestelar en la Cineteca Mexiquense?

Este sábado 18 de abril, la Cineteca Mexiquense proyectará completamente gratis la película Interestelar, del cineasta Christopher Nolan.

La función será a las 19:00 horas en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Mexiquense.

Este evento forma parte de la temporada de cine al aire libre en el recinto, la cual se extenderá hasta el 2 de mayo, con proyecciones los viernes y sábados.

¿Qué puedo llevar para la proyección al aire libre en la Cineteca Mexiquense?

Además de que no tendrás que desembolsar ni un peso para disfrutar de esta cinta, te tenemos más buenas noticias: puedes llevar tus propias palomitas, refrescos y otros antojitos para papear mientras ves la peli.

Esto es lo que puedes llevar al Foro al Aire Libre de la Cineteca Mexiquense:

Alimentos y bebidas

Mantas

Cojines

Sillas plegables

Y todo lo que necesites para estar cómodo.

Ahora, si se te olvidó llevar comida o tu cobijita, el recinto también cuenta con servicio de dulcería y préstamo de mantas mediante el resguardo de una identificación oficial.

¿Dónde está la Cineteca Mexiquense?

La Cineteca se ubica en Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, en Toluca de Lerdo.

¿De qué trata la película Interestelar?

Protagonizada por Anne Hathaway y Matthew McConaughey, y dirigida por Christopher Nolan, Interestelar es una joya del cine de ciencia ficción.

La trama narra un futuro en el que la Tierra se vuelve inhabitable por plagas y tormentas de polvo.

El expiloto de la NASA, Joseph Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, encabeza a un grupo de científicos y exploradores que buscarán, más allá de nuestra galaxia, un lugar donde la humanidad pueda sobrevivir.