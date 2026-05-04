Campamento de terror y maratón de películas en La Isla de las Muñecas, CDMX: ¿cuándo?

Si te gusta sentir que el corazón se te sale del pecho y eres fan de los escenarios que parecen sacados de una pesadilla, La Isla de las Muñecas en la CDMX será sede de una experiencia que te va a volar la cabeza.

Prepara la casa de campaña y el valor, porque este evento no es para cualquiera, pues entre el ambiente y las películas de terror, se creará la atmósfera ideal para pasar una noche inolvidable.

¿Cómo será el campamento de terror en La Isla de las Muñecas?

Imagina pasar una noche entera rodeado de canales silenciosos, árboles que parecen susurrar historias antiguas y, por supuesto, cientos de muñecas de plástico viejo que te observan con ojos fijos desde cada rincón.

Este evento, organizado por el Festival de Cine de Horror Noctambulante, propone transformar una de las zonas más enigmáticas de la capital en una sala de cine al aire libre.

No es solo llegar y poner tu sleeping bag; es entrar en un ritual colectivo. La experiencia incluye el traslado en canoa bajo la luz de la luna, acceso a fogateros para bajarle un poco al frío (y al susto) y la posibilidad de recorrer la isla mientras escuchas la historia real de Don Julián Santana contada por sus propios familiares.

Una pantalla gigante iluminará los canales de Cuemanco durante el maratón que proyectará clásicos y estrenos de folk horror en medio del altar macabro de Don Julián Santana.

Es esa mezcla de leyenda local con el séptimo arte lo que hace que esta vigilia sea tan especial, así que no olvides que también habrá:

Zona de alimentos

Bazar de productos temáticos

Servicios médicos

Sanitarios

¿Qué películas habrá en el maratón?

El programa para esta edición se titula “De la leyenda, el mito y el folclor oscuro al cine de horror”. Aquí te dejamos la cartelera para que vayas midiendo tu miedo:

19:00 horas – Las Brujas de Zugarramurdi : Comedia negra española para calentar motores con rituales y persecuciones.

Comedia negra española para calentar motores con rituales y persecuciones. 21:20 horas – The Babadook : Un clásico moderno sobre el duelo y un monstruo que te dejará pensando en cada ruido de tu casa.

Un clásico moderno sobre el duelo y un monstruo que te dejará pensando en cada ruido de tu casa. 23:10 horas – Men : Horror folk británico que usa mitos paganos para incomodarte hasta la médula.

Horror folk británico que usa mitos paganos para incomodarte hasta la médula. 01:10 horas – Heresy (Witte Wieven) : Estreno neerlandés sobre supersticiones medievales en bosques profundos.

Estreno neerlandés sobre supersticiones medievales en bosques profundos. 02:30 horas – Baskin : Un descenso visceral al infierno desde la visión del cine turco. Solo para estómagos fuertes.

Un descenso visceral al infierno desde la visión del cine turco. Solo para estómagos fuertes. 04:20 horas – VIY: La joya soviética basada en el relato de Gógol para cerrar la noche con brujería clásica.

Así puedes asegurar tus accesos

Si ya te viste acampando entre las sombras, lo ideal es que aproveches las fases de preventa, porque el día del evento los precios suben y los lugares vuelan. Tienes hasta el 3 de mayo de 2026 para alcanzar los precios especiales.

Costos en preventa (hasta el 3 de mayo):

Boleto individual: $500

$500 Boleto doble: $650

$650 Paquete familiar (6 personas): $1,800

Costos el día del evento (30 de mayo):

General: $750

$750 Doble: $950

$950 Familiar: $2,500

Los boletos ya están a la venta a través del sitio del evento, recuerda que este evento se llama Horror Film Camp 2, así que verifica el nombre antes de realizar tu compra.

El próximo 30 de mayo, la neblina de Xochimilco y cientos de ojos de plástico serán los testigos de una velada donde el cine de horror se apoderará de las chinampas. Foto: FB / Proyecto Noctambulante

Es importante que consideres que el traslado en canoa (viaje redondo) tiene un costo adicional de $100 por persona que se paga directamente en la taquilla el día de la función. ¡Ojo! El evento es pet friendly, así que si tu lomito es valiente, puede acompañarte siempre y cuando te hagas responsable de él.

¿Cómo llegar a La Isla de las Muñecas?

La cita es el próximo 30 de mayo de 2026 a las 16:00 horas, el punto de reunión para comenzar esta travesía es el embarcadero de Cuemanco, específicamente en la zona de la Pista Olímpica Virgilio Uribe, en la alcaldía Xochimilco.

Para no perderte, busca el ingreso por el estacionamiento del campo de futbol de Zague. Desde ahí saldrán las canoas que te internarán en los canales hasta llegar a la famosa chinampa. Recuerda que el evento termina al amanecer, una vez que se proyecta la última película, y las canoas de regreso comienzan a operar a partir de las 06:00 de la mañana.

Los asistentes al Horror Film Camp 2 instalarán sus casas de campaña en el corazón de La Isla de las Muñecas para sobrevivir a una vigilia cinematográfica que terminará hasta el amanecer. Foto: FB / Proyecto Noctambulante

Recomendaciones finales para sobrevivir:

Lleva una buena linterna de mano (la oscuridad en Xochimilco es total)

Repelente para mosquitos

Ropa muy abrigadora

Calzado con suela antiderrapante.

Recuerda que no se permite la entrada con alcohol ni sustancias prohibidas; la idea es que el único viaje que te des sea el de las películas de horror en medio de La Isla de las Muñecas.

Ya tienes plan para mayo, una opción diferente de pasar una noche en la CDMX y lo mejor es que tendrá de todo para que vivas una experiencia inolvidable muy aterradora ¿te vas a lanzar?