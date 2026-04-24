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Eduardo Alavez Por Eduardo Alavez
24 abril, 2026
Qué hacer
Eduardo Alavez
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24 abril, 2026
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Aztlán Feria de Chapultepec tendrá megadesfile GRATIS por el Día del Niño 2026: ¿cuándo será?

Celebra el Día del Niño 2026 en Aztlán Feria de Chapultepec, que tiene preparado un evento en CDMX con desfiles y actividades gratis.

Aztlán Feria de Chapultepec se sumará a los festejos del Día del Niño y de la Niña 2026 en CDMX con un gran evento, en el que destaca un megadesfile, así como otras actividades gratuitas y premios para todos los peques.

“(Será) una jornada especial de actividades diseñada para que niñas, niños y familias vivan una experiencia llena de juegos, atracciones y momentos memorables”, indicó el parque de diversiones en un comunicado.

Aprovechando el puente de mayo, el parque se convertirá en un gran escenario de diversión, donde los asistentes podrán recorrer sus espacios, participar en dinámicas y disfrutar de una oferta pensada para todas las edades.

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¿Cuándo es el desfile del Día del Niño en Aztlán?

Las actividades por el Día del Niño 2026 se llevarán a cabo el jueves 30 de abril, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. Además, habrá tres ediciones del megadesfile, que se realizarán el 30 de abril, así como el 1 y 2 de mayo.

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El festejo será en Aztlán Feria de Chapultepec, ubicado en avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 7 del Metro y bajar en la estación Constituyentes. Toma en cuenta que el recorrido es de aproximadamente 15 minutos a pie, pasando por la Calzada Flotante de Periférico hasta llegar a la avenida de los Compositores.

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Así será el evento en la Feria de Chapultepec

Una de las actividades principales en el parque será “Exploradores de Aztlán”, un rally de actividades, misiones y retos. A lo largo del recorrido, los participantes podrán completar dinámicas y obtener premios.

Pero eso no es todo: los pequeños deberán estar atentos a las redes sociales de la feria, donde habrá dinámicas para ganar premios y otras sorpresas que serán reveladas durante el festejo.

La joya de la corona será el megadesfile, donde los visitantes podrán ver a la botarga de las diferentes versiones del Dr. Simi, acompañadas de música, dulces y pastel. También podrás pasar a Similandia y a la atracción Vuela México por el Mundo, aunque tendrá un costo de $130 por persona.

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Así que ya lo sabes: si estás buscando un plan para celebrar a los más pequeños, Aztlán Feria de Chapultepec tendrá una jornada llena de actividades, sorpresas y un megadesfile que promete ser de lo más llamativo. Lo mejor es que muchas de estas experiencias serán gratuitas, por lo que se perfila como una de las opciones imperdibles para festejar el Día del Niño 2026 en CDMX.

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