De un lado, la Calzada México-Tacuba luce recién reencarpetada. Del otro, en la Calzada San Bartolo Naucalpan, el desgaste del asfalto y los baches son evidentes a lo largo de sus 1.3 kilómetros, a pesar de que ambas se encuentran a unos metros de distancia.

Las vialidades corren prácticamente en paralelo, entre las estaciones del Metro Cuatro Caminos y Panteones, cerca del Panteón Español, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, no comparten la misma autoridad responsable.

En ese tramo, la circulación se divide: la Calzada San Bartolo Naucalpan conduce hacia el Estado de México y la Calzada México-Tacuba opera únicamente en dirección al centro. Más adelante, entre las estaciones del Metro Panteones y Tacuba, ambos sentidos se concentran nuevamente en una sola vía.

La Calzada México-Tacuba fue repavimentada a inicios de 2026.

¿Cómo se dividen las calles en la CDMX?

En la capital, el mantenimiento de las calles se organiza según el tipo de vialidad. El Reglamento de Tránsito distingue entre vías primarias, que conectan distintas zonas y permiten un flujo continuo, y vías secundarias, que dan acceso local y canalizan el tránsito hacia esas rutas principales.

“Vía primeria, espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o

controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, las cuales pueden contar con carriles

exclusivos para la circulación de bicicletas y/o transporte público”, señala el Reglamento.

Mientras que explica que una vía secundaria es un “espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo; en su mayoría conectan con vías primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por semáforo”.

Esta clasificación también define las responsabilidades. Las vialidades primarias son competencia del Gobierno de la CDMX, mientras que las secundarias quedan a cargo de las alcaldías. Ejemplos de vías primarias son Circuito Interior, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Marina Nacional y Paseo de la Reforma, entre otras.

🏘️ Repavimentar la ciudad es cuidar a quienes la habitan. 👏🏻



👷🏻‍♀️👷🏻Trabajadoras y trabajadores de la @SOBSECDMX continúan en el Circuito Interior, optimizando sus calles bajo el programa de repavimentación #CualliOhtli.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/xH02n54WC2 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 1, 2026

La red primaria, además, está definida en un listado oficial que se actualiza mediante acuerdos administrativos —como el publicado en 2024—, en el que se especifica qué corredores forman parte de esta categoría.

Fuera de esa lista queda la red secundaria, que concentra la mayor parte de las calles de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), hasta 2019 alrededor del 85% de la red correspondía a este tipo de vialidades.

Miguel Hidalgo pide reclasificar vialidades

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció en febrero pasado que solicitaría la reclasificación de 14 vialidades, 13 de ellas que actualmente están catalogadas como secundarias. Se trata de:

Arquímedes (Polanco)

Lago Onega (Modelo Pensil)

Salvador Díaz Mirón (Un Hogar para Nosotros)

Lago Alberto (Anáhuac)

Bahía de Santa Bárbara (Verónica Anzures)

Leibnitz (Anzures)

Avenida Horacio (Polanco): Es la única que pide sea secundaria

Vías originalmente primarias

Avenida Jalisco (Tacubaya)

Ingenieros Militares (Argentina Poniente)

Calzada San Bartolo Naucalpan (Argentina Poniente)

Lago Chiem (Reforma Pensil)

Lago Hielmar (Modelo Pensil)

Avenida Chapultepec (San Miguel Chapultepec)

General Pedro Antonio de los Santos (San Miguel Chapultepec)

Son 14 vialidades que requieren más de 25 mdp de mantenimiento como bacheo, reiluminación, limpieza, poda, por eso estamos levantando la voz para que el mantenimiento lo realice el @GobCDMX.

🔘Av. Jalisco

🔘Ingenieros Militares

🔘San Bartolo Naucalpan

🔘Lago Chiem

🔘Lago Hielmar… pic.twitter.com/CrnDXqdvbO — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) February 9, 2026

El argumento para el primer bloque es que estas calles tienen alta circulación, mientras que las del segundo —según la alcaldía— en algún momento fueron consideradas vías primarias y posteriormente cambiaron de categoría a secundarias, lo que dejó su mantenimiento en manos de la demarcación.

“Descentralizan los problemas mientras concentran y centralizan los recursos”, afirmó Tabe, al cuestionar el modelo actual.

De acuerdo con sus estimaciones, atender estas siete vialidades implica un gasto cercano a 25 millones de pesos al año, en trabajos como bacheo, repavimentación, iluminación y limpieza.

La alcaldía Miguel Hidalgo ha realizado trabajos de repavimentación en la colonia Granada.

El alcalde también planteó que en caso de que el gobierno central deseche su petición, le transfiera los recursos necesarios para su atención. Para este año, según su Programa Anual de Obras, la alcaldía contempla una inversión de:

20 millones de pesos para bacheo

de pesos para bacheo 55 millones para reencarpetado de vialidades

para reencarpetado de vialidades 10 millones para rehabilitación de banquetas y guarniciones

Al llegar al Edomex, la Calzada San Bartolo Naucalpan se convierte en Avenida 16 de Septiembre.

En ese contexto, vecinos señalan que la Calzada San Bartolo Naucalpan no ha sido repavimentada en años y que la reparación de baches puede tardar, por lo que transitarla se ha convertido en una odisea para automovilistas y ciclistas.

“Está muy descuidada y solo tiene parches. Se nota la diferencia en cuanto empiezas a caminar por el Metro (Panteones), a partir de ahí se nota más lo deteriorado. Muchos coches y motos ni siquiera respetan los semáforos”, compartió Michaella Mendez, usuaria de la vía.

Vecinos reportan deterioro y acumulación de basura en la explanada del Metro Panteones.

La ciudad de los baches

El desgaste de las calles es uno de los problemas más visibles en esta división de responsabilidades. El Gobierno de CDMX reportó que en 2025 había alrededor de 200 mil baches en 217 vialidades principales, sin considerar las vías secundarias.

En Miguel Hidalgo, los datos también permiten dimensionar este problema. Solo entre enero y octubre del año pasado, la demarcación registró 3 mil 849 solicitudes para tapar baches. A ello se suman reportes para la reparación de luminarias (2 mil 526) y el desazolve de coladeras (2 mil 413).

Sobre San Bartolo Naucalpan, las banquetas también se encuentran en mal estado.

El criterio técnico detrás de la clasificación de calles en CDMX

Juan Manuel Verdeja, maestro en arquitectura, diseño y construcción sustentable, explica que la clasificación de una vialidad no depende únicamente del tráfico que tiene, sino del papel que cumple dentro de la red.

“Las vías primarias se pueden dividir en vía de acceso controlado, en circuito, en vía tangencial, en eje vial y su función es unir dos puntos importantes dentro de la ciudad”, señala. Mientras que las secundarias operan como colectoras que alimentan esas rutas.

Por eso, advierte, cualquier reclasificación requiere de sustento técnico. “Se tiene que hacer un análisis de aforos y ver cómo es el funcionamiento y la operación de la vialidad”, explica.

Tráfico en el Eje Lázaro Cárdenas. Foto: Cuartoscuro

Frente a este panorama, considera que la solución no necesariamente es cambiar la categoría de las calles. En algunos casos, el problema radica más en la forma en que se coordinan las autoridades.

“Podrían llegar a firmar un convenio. Tú haces esta parte y yo esta otra”, plantea Verdeja, al proponer esquemas de colaboración que permitan atender vialidades que, por su ubicación o función, operan como corredores compartidos. También señala que la falta de trabajo conjunto se da en distintos niveles.

“Muchas veces no se ponen de acuerdo (…) y eso no es solo a nivel metropolitano, entre alcaldías también sucede”, refiere.

Como ejemplo, menciona que en algunas vialidades colindantes pueden coexistir tramos con y sin infraestructura, como ciclovías.

En el tramo Cuatro Caminos–Panteones, ni San Bartolo ni la México-Tacuba cuentan con ciclovía.

Esta situación se observa en San Bartolo Naucalpan, donde el carril para bicicletas que va sobre la Calzada México-Tacuba se interrumpe entre Cuatro Caminos y Panteones y reaparece más adelante, ya en el Estado de México. Este problema impacta directamente a usuarios como Michaella:

“Yo voy en bici desde el Metro hasta la intersección con Ingenieros Militares y conozco toda la Calzada México-Tacuba. En esa parte no hay ciclopista, es un tramo que parece fragmentado y hay mucha comunidad ciclista que requiere la continuación de esa ciclopista para mayor seguridad. He tenido muchos percances por este tema”, afirma la joven.