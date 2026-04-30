Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
30 abril, 2026
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Natyelly Meneses Arias
Por Natyelly Meneses Arias
30 abril, 2026
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Valentina y Santiago, entre los nombres más populares para niñas y niños en Edomex

El Registro Civil del Edomex pidió a madres y padres evitar nombres que puedan generar burlas o afectar emocionalmente a niñas y niños.

De acuerdo con el Registro Civil del Edomex, los nombres más populares durante el primer trimestre de 2026 fueron Ailani, Sofía y Valentina para niñas; y Santiago, Mateo y Sebastián para niños.

Escoger el nombre de un bebé no es nada sencillo. A veces, algunos se vuelven populares en ciertas épocas. No sabemos si por influencia mediática, pero muchas mamás y papás terminan poniendo nombres de artistas, futbolistas o personajes de ficción.

Claro que en muchas familias también se conserva la tradición de nombrar al nuevo integrante igual que los papás, abuelos o tíos.

Eso sí, es importante conocer el significado del nombre y evitar aquellos que puedan generar burlas, como Agapito, que suele prestarse a malas interpretaciones entre la banda más llevada.

Resulta que en el Estado de México, durante este 2026, algunos nombres se han repetido mucho entre niñas y niños. Acá te contamos cuáles son los más populares.

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¿Qué nombres de niña son los más populares?

De acuerdo con datos del Registro Civil del Estado de México, de enero a marzo de este año, los cinco nombres más elegidos por madres y padres para niñas son:

  • Ailani
  • Sofía
  • Valentina
  • Camila
  • Regina

Nombres para niño más populares en Edomex

En el caso de los niños, los nombres que más se repitieron fueron:

  • Santiago
  • Mateo
  • Sebastián
  • Leonardo
  • Matías

Piden a mamás y papás evitar nombres que puedan generar burlas

La Dirección General del Registro Civil llamó a madres y padres de familia a evitar nombres que puedan provocar burlas o daños emocionales.

Leo Larraguivel Hinojosa, director del Registro Civil del Estado de México, explicó que elegir un nombre es una decisión importante y con mucha responsabilidad, ya que puede influir en el desarrollo social de niñas y niños.

Por ello, recomendó evitar nombres que puedan convertirse en motivo de acoso o burlas en los entornos donde crecen las y los menores.

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“Una recomendación muy importante que hacemos en el Registro Civil es que no les pongan nombres que vulneren su dignidad, que busquen nombres adecuados para su fácil desarrollo social”, expresó.

Y es que, de acuerdo con el gobierno mexiquense, en 2026 se han recibido 24 solicitudes de cambio de nombre: cinco por afectaciones a la dignidad humana relacionadas con burlas o daños emocionales directos.

Por ejemplo, nombres como Alexa pueden asociarse con dispositivos electrónicos y generar bromas. También nombres de personajes de caricaturas, como Dora, suelen prestarse a memes y chistes.

Además, en 19 casos se solicitó el cambio por el uso constante e invariable de un nombre distinto en la vida social y jurídica. Esto ocurre cuando las personas son conocidas por un nombre diferente al registrado en su acta de nacimiento.

Así que sí: mejor pensarlo dos veces antes de elegir el nombre del bebé.

Gobierno de Edomex despliega módulos de Registro Civil en hospitales

El Gobierno del Estado de México cuenta con unidades móviles y módulos del Registro Civil en hospitales para expedir actas de nacimiento desde los primeros momentos de vida.

“Es muy importante que las niñas y niños tengan su registro de manera inmediata, porque así podrán acceder a derechos como la salud y la educación; al final del día, nosotros les estamos dando una identidad”, afirmó Leo Larraguivel Hinojosa, director del Registro Civil del Estado de México.

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