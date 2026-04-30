Inicia entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria: estos son los requisitos para recogerla

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria ya arrancó. Este jueves 30 de abril, Día del Niño y la Niña, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el inicio del proceso que beneficiará a millones de niñas y niños en todo el país.

“El día de hoy nuestra presidenta va a arrancar la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina. Es el gran regalo que le tiene la presidenta a los niños y niñas de México”, dijo durante la conferencia matutina.

De acuerdo con el secretario, 9.9 millones de estudiantes de primaria pública recibirán este apoyo para útiles y uniformes, como parte de la estrategia para que “nadie se quede sin apoyo económico para ir a la escuela”.

¿De cuánto es la Beca Rita Cetina para primaria?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este apoyo será entregado previo al inicio del ciclo escolar.

“Consiste en un apoyo previo a entrar a clases. En agosto van a ser depositados dos mil 500 pesos para que puedan las familias tener todo lo necesario para entrar a la escuela”, detalló.

Es importante señalar que las familias beneficiarias recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca.

Ejemplo:

1 estudiante de primaria = 2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = 5 mil pesos anuales

3 estudiantes de primaria = 7 mil 500 pesos anuales

Este monto busca cubrir gastos básicos como útiles escolares y uniformes antes del regreso a clases.

Fotos: Facebook Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar

¿Quiénes recibirán la tarjeta de la Beca Rita Cetina para primaria?

El programa está dirigido a estudiantes de primaria en escuelas públicas. Con esta nueva etapa, el gobierno federal proyecta alcanzar a más de 15 millones de estudiantes, considerando también secundaria.

“En total, vamos a tener a 15.2 millones de niños y niñas con su beca en este 2026”, señaló el titular de la SEP.

Fotos: Facebook Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar

¿Qué necesitas para recoger la tarjeta?

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria forma parte de los programas sociales vinculados a la educación básica. Estos son los documentos que se requieren:

Identificación oficial vigente del tutor

Acta de nacimiento del estudiante

CURP del estudiante y del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

Fotos: Facebook Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar

Las autoridades informarán los puntos y fechas específicas de entrega en cada entidad.

La beca forma parte de una estrategia más amplia que combina apoyos económicos, salud y mejores condiciones escolares.

De acuerdo con datos de la SEP, más de 20 millones de niñas y niños estudian en educación básica en México; además, se han visitado más de 80 mil escuelas con brigadas de salud. También se han entregado 89 mil lentes gratuitos y hay más de 2 millones listos.

Asimismo, se han distribuido más de 155 millones de libros de texto gratuitos y se prevé intervenir más de 137 mil escuelas con el programa La Escuela es Nuestra.

¡Feliz Día de la Niña y el Niño! https://t.co/xgIWwzUfqs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

Que nadie se quede fuera

Durante la presentación, Delgado insistió en que el objetivo central es garantizar el acceso a la educación con apoyos directos.

“Y que nadie se quede sin apoyo económico para ir a la escuela”, subrayó.

Con el arranque de la entrega de tarjetas, las familias deberán estar atentas a los avisos de sus escuelas y autoridades locales para recogerlas y asegurar el depósito del apoyo en agosto.