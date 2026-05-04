Conoce este bar chido y con buen vino en CDMX

¿Te gusta el vino? En los últimos años en México, esta bebida ha tenido un auge importante, no solo en su producción, sino en su consumo. Cada vez es más común beberlo no solo en restaurantes, sino en lugares especializados como los famosos wine bars.

Hoy en CDMX existen un montón de opciones para poder ir a tomarte una copita o dos y disfrutar de buenos vinos ya sea de México o el mundo, pero este, sin duda, es el más chido.

Bar Chido es un wine bar ubicado en un local chiquitito ubicado en la Condesa que nació como hermanito de Vinos Chidos, una suscripción mensual en la que te mandan botellas de vino a tu casa, siempre distintas y de acuerdo a tu perfil.

Los vinos que te mandan a casa no son necesariamente los que te vas a encontrar en el bar, así que aunque estés suscrito, aquí siempre va a ser distinto. Además puedes ir y probar varios porque hay la opción por copeo y/o botella, ahora sí que como prefieras y más te convenga.

Bar Chido es uno de los wine bars que debes visitar en la CDMX, pues tiene una amplia carta de vino para elegir. Foto: Bernardo Morales / Chilango.

Así es la experiencia en este wine bar

El menú cambia cada mes para que siempre encuentres algo nuevo y, si tienes suerte, probarás el “maletazo” que es un vino especial que cada mes el dueño trae de alguno de sus viajes, pero como solo es una botella, son pocos los afortunados que lo prueban. Las opciones que hay en la carta siempre son buenas y hay para todos los paladares.

Para acompañar tu vino puedes echarte unos snacks que te van a encantar. Te recomendamos probar el queso ricotta con pan de masa madre, o los “oeufs mayo”, unos huevos hervidos rellenos de un aderezo de mayonesa y cebollín que no te puedes perder, neta. También puedes hincarle el diente a unas aceitunas o un pancito si te quieres ir más a la segura.

Lo padre de que el lugar sea pequeñito es que, al ser una sola mesa comunal, puedes convivir con otras personas que, como tú, disfrutan de una buena copa de vino. Mucha gente decide llegar sola y disfrutar su tarde/noche muy a gusto platicando con otros, aunque hay quienes prefieren estar ahí con sus perritos, su computadora o un libro y solamente disfrutar un buen vino. Incluso si quieres ir de date, es una gran opción. Sea como sea, aquí te la vas a pasar muy chido.

¿Dónde está Bar Chido?

Si te quieres lanzar a probar estos vinos chidos, el wine bar se ubica en Choapan 381, en la colonia Condesa. Su horario es de jueves a sábado de 15:00 a 20:00 horas. Llegar a Bar Chido es muy fácil, ya sea que lo hagas en transporte público o auto particular.

En transporte público: usa la Línea 9 (café) del Metro y bájate en la estación Patriotismo . Al salir solo deberás cruzar Diagonal Patriotismo y llegarás a calle Choapan. Ya solo caminas dos cuadras más y listo.

usa la Línea 9 (café) del Metro y bájate en la . Al salir solo deberás cruzar Diagonal Patriotismo y llegarás a calle Choapan. Ya solo caminas dos cuadras más y listo. En automóvil: Las vialidades más cercanas son Av. Baja California, el Eje 3 Sur Benjamín Franklin y Avenida Tamaulipas. Recuerda que la colonia es zona de parquímetros, así que puedes dejar tu auto en la calle.