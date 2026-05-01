Estrenos de series en mayo: multiversos y plot twists

Este mes llega cargadito de opciones que para que vuelvas a clavarte frente a la pantalla. Acá te contamos los estrenos de series más destacados que sí o sí necesitas agregar a tu watchlist para ver en mayo:

Rick & Morty – Temporada 9

El icónico dúo está de regreso. Y sí, todo apunta a otra dosis de aventuras, caos y personajes cada vez más complejos. Lo que empezó como una parodia de Volver al futuro hoy es una serie llena de humor ácido, referencias culturales y críticas sociales que no solo han ganado dos premios Emmy sino también un lugar en nuestro corazón. Después del cierre emocional de la temporada 8, la pregunta es: ¿con qué locura se van a salir ahora?

MAYO 25, STREAMING

Foto: Cortesía de Adult Swim

Berlín y la dama de armiño

Imagínate el mismo coctel de emociones que nos dejó La casa de papel, pero ahora situado en Sevilla. Berlín y Damián tienen un plan aún más ambicioso: fingir el robo de una pintura de Da Vinci y, de paso, vengarse del Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que busca chantajear a Berlín. La misión podría volverse personal en la segunda temporada del spin off enfocado en el personaje interpretado por Pedro Alonso.

MAYO 15, STREAMING

Foto: Felipe Hernández, Netflix

Maximum Pleasure Guaranteed

Un thriller de humor negro sobre una madre recién divorciada, personificada por Tatiana Maslany, que cree haber visto un crimen. Entre chantajes, asesinato y futbol, se mete en una investigación que destapa algo más grande… mientras intenta recomponer su vida y no perder el control.

MAYO 20, STREAMING

Foto: Cortesía de Apple TV

Star City

¿Qué habría pasado si la URSS hubiera llegado primero a la Luna? La serie, que expande el universo de For All Mankind, toma ese giro y lo cuenta desde la perspectiva de cosmonautas, ingenieros y espías que lo arriesgan todo en plena Guerra Fría. Un thriller tenso y paranoico de ocho episodios que revela el costo humano detrás de la carrera espacial: lo importante son las personas detrás del proyecto y las decisiones que toman bajo presión.

MAYO 29, STREAMING

Foto: Cortesía de Apple TV

Spider Noir

Del Spider Man del multiverso de Marvel, ahora llega uno con vibra más vintage. En esta nueva serie, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un detective que vive en el Nueva York de los años 30 y, tras una tragedia, se ve obligado a confrontar su pasado como el único superhéroe de la ciudad. La serie cuenta con un elenco de lujo, como Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Sinners, Babylon), entre otros. ¿Lo más cool? Es que podrás elegir entre verla en un auténtico blanco y negro o a color.

MAYO 27, STREAMING